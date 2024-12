A partire da gennaio 2025, il Governo Meloni introdurrà un nuovo bonus economico destinato alle persone anziane, con l’obiettivo di alleviare il carico economico per le famiglie e migliorare la qualità della vita dei beneficiari.

Cosa Prevede il Bonus

Il contributo è di 850 euro mensili, che può arrivare a un totale di 1.381,76 euro se combinato con l’indennità di accompagnamento già esistente.

Utilizzo Vincolato

L’importo non è spendibile liberamente ma deve essere destinato a:

Operatori di cura assunti con regolare contratto.

Servizi di assistenza sociale qualificata, forniti da imprese accreditate.

Requisiti per Ottenere il Bonus

Per accedere al bonus è necessario soddisfare i seguenti criteri:

Età: Avere più di 80 anni.

Reddito: Disporre di un ISEE non superiore a 6.000 euro annui.

Indennità di accompagnamento: Percepirla o avere i requisiti per ottenerla.

Necessità di assistenza: Devono essere presenti esigenze specifiche di supporto, che verranno valutate da una commissione INPS.

Documentazione Necessaria

È indispensabile presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per calcolare l’ISEE e avviare la pratica.

Impatto del Bonus

Il bonus si propone di:

Sostenere gli anziani in condizioni economiche difficili.

Alleggerire il peso economico delle cure per i familiari, che spesso devono ricorrere a soluzioni “con il contagocce”.

Incentivare una maggiore qualità dell’assistenza domiciliare.

Un Passo Verso una Società Più Inclusiva

L’iniziativa risponde a due tendenze della società italiana:

L’aumento della speranza di vita, che porta a un numero crescente di anziani bisognosi di assistenza.

Il calo del tasso di natalità, che rende necessaria una maggiore attenzione ai bisogni della popolazione anziana.

Questo bonus potrebbe rappresentare una svolta significativa per molte famiglie, permettendo agli anziani di accedere a cure di qualità e offrendo sollievo economico ai figli e nipoti.