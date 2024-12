Le spese per le cure dentistiche sono spesso un ostacolo per molte famiglie, con costi che possono diventare proibitivi. Tuttavia, esistono agevolazioni che consentono di rendere più accessibili i trattamenti odontoiatrici. Tra queste, spicca il Bonus Dentista, una misura pensata per le famiglie con redditi bassi. Vediamo come funziona e chi può beneficiarne.

Che cos’è il Bonus Dentista?

Il Bonus Dentista è un’iniziativa ideata per supportare le famiglie con redditi che rientrano nei seguenti limiti:

Fino a 8.000 euro annui per ottenere cure gratuite;

Fino a 10.000 euro annui per accedere a cure a prezzi agevolati.

Questa agevolazione è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e della Salute, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani e altre piattaforme di servizi odontoiatrici sociali.

Come funziona il Bonus Dentista?

1. Dentista Sociale

Il cuore del Bonus Dentista è il programma del Dentista Sociale, in cui professionisti odontoiatrici offrono:

Cure gratuite per chi ha un reddito ISEE inferiore a 8.000 euro;

Tariffe agevolate per chi ha un reddito tra 8.000 e 10.000 euro.

2. Bonus Dentista Sociale

Oltre al dentista sociale, c’è un ulteriore bonus specifico per:

Donne in gravidanza, che possono ricevere cure odontoiatriche gratuite;

Possessori di Social Card e cittadini inabili con un ISEE sotto i 10.000 euro;

Famiglie con condizioni economico-patrimoniali annue sotto gli 8.000 euro.

Come accedere al Bonus Dentista?

Passaggi principali:

Verifica dei requisiti economici:

Procurati il modello ISEE aggiornato o la Certificazione Unica.

Consulta le piattaforme ufficiali:

Visita il sito del Ministero del Lavoro o la piattaforma Obiettivo Sorriso per trovare gli studi dentistici aderenti.

Prenota il servizio:

Seleziona uno studio nella tua area di residenza e porta con te la documentazione che attesta il tuo reddito.

Documenti richiesti:

Modello ISEE o Certificazione Unica aggiornata;

Eventuale Social Card, se posseduta.

Vantaggi per le Famiglie

Questa misura consente di:

Ridurre il divario nell’accesso alle cure odontoiatriche;

Supportare categorie vulnerabili, come donne in gravidanza o famiglie a basso reddito;

Promuovere la prevenzione e il trattamento delle problematiche dentali anche per chi ha risorse economiche limitate.

Il Bonus Dentista rappresenta una reale opportunità per molte famiglie italiane, offrendo cure dentistiche gratuite o fortemente scontate a chi ne ha più bisogno. Per accedere, è fondamentale verificare i requisiti e utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal Ministero e dalle piattaforme associate.