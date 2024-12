Venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 18:00, si terrà l’inaugurazione dell’illuminazione della suggestiva Chiesetta della Madonna del Soccorso, conosciuta anche come la Chiesetta degli Spiriti. Questo evento segna un momento storico per il sito, che sarà illuminato per la prima volta durante tutto il periodo natalizio, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di ammirare questa particolare struttura a cupola, unica nel suo genere.

Un gioiello storico e culturale

La Chiesetta, situata tra Palma Campania e San Paolo Belsito, nelle vicinanze del B&B La Casa dei Coloni a Nola, è una testimonianza storica e architettonica di grande valore. La sua particolarità è stata descritta anche dal celebre filosofo Giordano Bruno in uno dei suoi manoscritti.

Programma della manifestazione

L’inaugurazione, organizzata dall’associazione Spartacus di Ottaviano, vedrà l’intervento del presidente Gennaro Barbato, che illustrerà la storia della Chiesetta e il contesto ambientale in cui è inserita. Sarà un’occasione unica per scoprire i segreti di questo luogo dal fascino mistico, arricchito da secoli di storia e leggende.

Un Natale di luce e tradizione

L’illuminazione natalizia non solo valorizza il patrimonio locale, ma invita i visitatori a vivere un’esperienza suggestiva, celebrando le festività in un’atmosfera di spiritualità e cultura. La posizione strategica della Chiesetta rende questo sito una meta ideale per una sosta, offrendo una vista mozzafiato e un momento di riflessione.

Come partecipare

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera approfondire la conoscenza delle radici storiche e culturali del territorio, immergendosi nella bellezza di un luogo unico.