Un nuovo episodio di violenza urbana scuote il centro storico di Napoli, a largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, vicino all’Università “L’Orientale”. Un uomo ha aggredito il titolare di un bar utilizzando una mazza da baseball. La situazione è degenerata rapidamente: l’aggressore è stato bloccato da due passanti, che lo hanno picchiato prima che si allontanasse visibilmente ferito.

La Denuncia Pubblica

A segnalare l’accaduto è stato Fabrizio Caliendo, titolare del Kestè, locale noto della zona, che ha espresso il proprio sconcerto in un post su Facebook:

“Sono senza parole. Il mio cuore piange un altro giorno di violenza… Siamo circondati. E non c’è nessuno che intervenga se non per dire ‘serve più controllo’. Invece serve più amore”.

Un Clima di Incertezza e Paura

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella città, con una serie di eventi violenti recenti:

Sparatorie a Banchi Nuovi.

Accoltellamenti a via de Marinis.

Risse frequenti nella zona di Mezzocannone.

La comunità locale denuncia un degrado crescente, in cui aggressioni e disordini si verificano con preoccupante regolarità, specialmente nelle aree frequentate da studenti e turisti.