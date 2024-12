Avviata la Conferenza di servizio decisoria per l’approvazione del progetto definitivo relativo alla riconversione della linea ferroviaria Castellammare di Stabia-Gragnano in una linea tramviaria. L’annuncio è stato dato da Umberto De Gregorio, presidente di EAV, l’azienda del trasporto pubblico della Regione Campania. Il 28 novembre scorso si è tenuta la prima riunione della Conferenza, finalizzata a ottenere tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera pubblica.

Partecipanti e Obiettivi della Conferenza

La riunione si è svolta a Napoli, nella sede storica di EAV in via Cisterna dell’Olio, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni locali e competenti. Tra i presenti, oltre al presidente e direttore generale di EAV, Umberto De Gregorio, e al responsabile unico del progetto Mario D’Avino, c’erano i sindaci di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, e di Gragnano, Aniello D’Auria, nonché rappresentanti della Città Metropolitana di Napoli e del Ministero della Cultura. L’unica assenza significativa è stata quella di RFI, che ha inviato il proprio nulla osta tramite PEC, ma ha escluso per il momento la stazione ferroviaria di Castellammare di Stabia dal progetto.

Tempistiche e Finanziamento

I tempi di realizzazione dell’opera sono molto stretti. La gara di appalto deve essere pubblicata entro il marzo 2025 per garantire il finanziamento e non perdere i fondi. Il progetto prevede il completamento entro il 2027. Il 1° lotto, finanziato con 33 milioni di euro provenienti dalle risorse FSC 2014-2020, riguarda la realizzazione della linea tramviaria da Gragnano fino al Liceo Scientifico Severi di Castellammare di Stabia, con un ampliamento successivo fino alla stazione FS di Piazza Matteotti.

Dettagli del Progetto

Il progetto prevede diverse fermate lungo il percorso, tra cui:

Gragnano

Pallone Geodetico

Città della Pasta

Carmiano

Madonna delle Grazie

Romeo Menti

Interscambio EAV linea Sorrento

Liceo Scientifico

Castellammare Centro (in un secondo momento)

Inoltre, sarà realizzata una pista ciclo-pedonale di 2,5 metri di larghezza, completamente illuminata, lungo tutta la tratta tramviaria. La fermata capolinea di Gragnano comprenderà anche un deposito-officina per i mezzi, che sarà integrato con la piazza esistente. È prevista la realizzazione di un parco urbano con una pista ciclabile che collegherà il quartiere, creando un “parco lineare” che ricollegherà urbanisticamente le due porzioni di Gragnano separate dalla ferrovia.

Opinioni dei Sindaci e Prossimi Passi

I sindaci di Gragnano e Castellammare di Stabia hanno espresso parere favorevole al progetto. Tuttavia, il sindaco di Castellammare ha sottolineato la necessità che la linea tramviaria arrivi fino a Piazza Matteotti, dove si trova la storica stazione ferroviaria RFI, un punto strategico che potrebbe attirare un maggior numero di utenti.

Il progetto sarà ora trasmesso anche ad Ansfisa, l’Autorità Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, che dovrà esprimere il proprio parere finale al termine della Conferenza di Servizi.