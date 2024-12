Una studentessa del liceo Aeclanum di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, è stata ricoverata presso l’ospedale Cotugno di Napoli per una sospetta forma di meningite, attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità sanitarie.

Trasferimento in Eliambulanza

La giovane, residente a Grottaminarda, è inizialmente visitata presso l’ospedale San Pio di Benevento, dove i medici hanno disposto il trasferimento immediato in eliambulanza al Cotugno di Napoli, struttura specializzata in malattie infettive. Il suo stato di salute rimane sotto monitoraggio.

Misure Preventive

A seguito della diagnosi sospetta, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino ha attivato i protocolli di sicurezza sanitaria, intervenendo per limitare eventuali rischi di contagio. Come misura precauzionale, il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, ha ordinato la chiusura del polo scolastico frequentato dalla studentessa per la giornata di domani.

Questa decisione è presa per consentire le operazioni di disinfezione e sanificazione degli ambienti scolastici, riducendo ogni possibile rischio per gli altri studenti e il personale scolastico.

Cosa sappiamo sulla meningite

La meningite è un’infiammazione delle meningi, le membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale. Può essere causata da virus, batteri o funghi, e la sua natura determina il livello di contagiosità e la gravità. In attesa di confermare la tipologia nel caso specifico, le autorità sanitarie invitano alla calma, sottolineando che le misure preventive adottate riducono significativamente i rischi.