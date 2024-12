Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, molti cittadini italiani si stanno chiedendo quali siano i bonus disponibili per alleggerire le spese di fine anno. Due delle misure più rilevanti sono il Bonus Natale 2024 per i dipendenti pubblici e la Social Card “Dedicata a Te”, rivolta alle famiglie a basso reddito. In questo articolo scoprirai tutti i dettagli su come accedere a questi aiuti economici e le tempistiche da rispettare.

Bonus Natale 2024: 100 Euro Una Tantum

Il Bonus Natale 2024, previsto dal Decreto Omnibus n. 113/2024, è un incentivo rivolto ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche gestite da NoiPA.

Dettagli principali

Importo: Fino a 100 euro, erogati una tantum.

Destinatari: Dipendenti pubblici aventi diritto e registrati al sistema NoiPA.

Pagamento: Sarà accreditato automaticamente sul cedolino di dicembre, insieme alla tredicesima mensilità, previa verifica del limite di reddito.

Richiesta e scadenze

Chi non ha presentato richiesta entro il 22 novembre 2024 può comunque recuperare il bonus attraverso la dichiarazione dei redditi nel 2025.

Conguagli fiscali: Eventuali importi non spettanti verranno recuperati sul cedolino di febbraio 2025 o in sede di dichiarazione dei redditi.

Social Card “Dedicata a Te”: 500 Euro per Spese Alimentari

La Social Card “Dedicata a Te” è una misura straordinaria pensata per aiutare le famiglie italiane con ISEE basso ad affrontare l’aumento dei costi della vita.

Caratteristiche principali

Importo: 500 euro, da spendere esclusivamente in generi alimentari di prima necessità.

Requisiti:

ISEE fino a 15.000 euro.

Nuclei familiari con almeno tre persone, tra cui:

Un componente nato entro il 31 dicembre 2009.

Un componente nato entro il 31 dicembre 2005.

Chi è escluso?

Non possono beneficiare della Social Card coloro che già ricevono altre misure di sostegno come:

Reddito di cittadinanza.

NASpI.

Cassa integrazione guadagni.

Come utilizzarla

Primo acquisto obbligatorio: Entro il 16 dicembre 2024.

Validità: Il credito deve essere speso entro il 28 febbraio 2025.

Distribuzione

La Social Card viene distribuita presso gli uffici postali.

Non è necessario fare domanda: i beneficiari vengono identificati dall’INPS e notificati dal Comune di residenza.

Perché Approfittarne Ora?

Entrambi i bonus rappresentano un’importante opportunità per sostenere le famiglie italiane durante il periodo natalizio. Con un totale di 600 euro potenzialmente disponibili tra i due aiuti, i cittadini aventi diritto possono ottenere un concreto sostegno economico per le spese di fine anno.