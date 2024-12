Si sono concluse con successo le operazioni di recupero di due cani segugio Maremmano, Argo e Yuma, grazie all’intervento dell’unità cinofila e della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Salerno.

Un salvataggio complesso tra fughe e difficoltà

Le operazioni di salvataggio sono iniziate ieri nell’area di Buccino, dove i due animali erano rimasti bloccati. Nonostante l’utilizzo dell’elicottero del nucleo di Pontecagnano, i cani erano riusciti a fuggire, rendendo necessario un ulteriore intervento oggi.

Il recupero con tecniche SAF

Dopo aver rintracciato i cani, i soccorritori hanno effettuato manovre di discesa su corda, una tecnica spesso utilizzata per operazioni in ambienti impervi. Grazie a queste procedure, Argo e Yuma sono stati recuperati in sicurezza e riportati al loro proprietario.

Un lieto fine per i segugi

Il recupero dei due segugi rappresenta una delle tante operazioni di salvataggio che dimostrano la dedizione e la professionalità dei Vigili del Fuoco. Il lieto fine per Argo e Yuma è un sollievo non solo per il loro proprietario, ma anche per tutti coloro che hanno seguito con apprensione le vicende del salvataggio.