Un grave incidente si è verificato a Napoli, in piazza Garibaldi, dove una donna è rimasta ferita a causa della caduta di una piastra metallica proveniente da un balcone. Il Comune di Napoli ha reso noto che la vittima, identificata come R. B., 43 anni, di nazionalità georgiana, è stata colpita alla testa e trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato, l’oggetto precipitato è una piastra metallica trapezoidale, caduta dal secondo piano di uno stabile situato nei pressi dell’incrocio tra piazza Garibaldi e via Milano. L’oggetto èimmediatamente sequestrato dagli agenti della Polizia locale, che lo hanno messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per eseguire accertamenti tecnici.

Un testimone oculare ha dichiarato di aver notato una persona sul balcone da cui l’oggetto è precipitato, fornendo dettagli utili che hanno orientato le indagini.

Indagini in corso e messa in sicurezza dell’area

La Polizia locale di Napoli ha messo in sicurezza l’area subito dopo l’incidente, avviando tempestivamente le indagini. Gli agenti hanno già identificato i proprietari e i gestori delle attività commerciali presenti nello stabile, oltre ai residenti, per raccogliere informazioni utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Inoltre, grazie al supporto del personale della centrale operativa, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in prossimità della zona.

Possibili responsabilità in fase di accertamento

Le indagini si stanno concentrando su una cittadina di nazionalità ucraina, la cui posizione è attualmente al vaglio delle autorità. Tuttavia, sono necessari ulteriori approfondimenti per confermare eventuali responsabilità.