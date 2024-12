Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Conca dei Marini, nella Costiera Amalfitana. Un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita nella notte mentre percorreva la strada statale 163 ‘Amalfitana’ a bordo del suo scooter.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muretto. L’impatto è stato violento, e la caduta gli ha provocato ferite gravissime. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Interventi e Indagini

Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri della compagnia di Amalfi, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’accaduto. Al momento, si ipotizza che la perdita di controllo possa essere stata causata da una distrazione, una manovra errata o dalle condizioni della strada, ma ulteriori verifiche sono in corso.

Una Comunità in Lutto

La tragedia ha colpito profondamente la piccola comunità di Conca dei Marini, un luogo solitamente tranquillo, dove eventi di questo tipo sono rari. Il dolore per la perdita di una giovane vita si è diffuso rapidamente, coinvolgendo amici, familiari e conoscenti del ragazzo.

La Sicurezza sulle Strade della Costiera

La statale Amalfitana, pur essendo una delle strade panoramiche più belle d’Italia, è anche nota per la sua pericolosità a causa delle curve strette e della mancanza di barriere protettive in alcuni tratti. Questo incidente riaccende il dibattito sulla necessità di migliorare la sicurezza stradale, specialmente per i giovani che utilizzano mezzi a due ruote.