Un episodio di grave irresponsabilità ha scosso la serata di festa a Battipaglia, in provincia di Salerno. Durante il Togo Fest, un evento musicale organizzato dall’associazione Aps Miusic, l’esplosione di fuochi d’artificio non autorizzati ha provocato l’incendio di un albero in piazza Amendola, gremita di partecipanti. L’accaduto ha generato momenti di panico tra i presenti, fortunatamente senza causare feriti.

Dinamica dell’Incidente

Secondo quanto ricostruito, i fuochi d’artificio sarebbero stati accesi da una persona tra il pubblico e non erano previsti dal programma ufficiale dell’evento. L’imprudente gesto ha rapidamente innescato un incendio, che ha coinvolto un albero nelle vicinanze, mettendo in pericolo la sicurezza delle persone presenti.

La Reazione delle Autorità

Il Comune di Battipaglia ha condannato fermamente l’accaduto in una nota ufficiale, definendo il gesto “irresponsabile e sconsiderato”. Ha inoltre sottolineato che l’episodio rappresenta un grave rischio per la sicurezza pubblica e ha assicurato che sono in corso indagini per individuare i responsabili.

“Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i petardi hanno causato l’incendio di un albero. Sono in corso gli accertamenti necessari da parte delle autorità competenti.”

La Posizione dell’Organizzazione

L’associazione Miusic, promotrice del Togo Fest, si è dissociata con decisione dall’accaduto. In una nota, lo staff ha espresso il proprio sdegno, ribadendo che la persona responsabile non faceva parte dell’organizzazione.

“Tale accensione non era prevista nel format né dall’organizzazione della serata. La riteniamo un modo di divertirsi pericoloso.”