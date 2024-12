Un grave episodio di violenza si è verificato oggi, sabato 7 dicembre, a Forcella, nel cuore di Napoli. Il parlamentare dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, è stato aggredito mentre documentava e denunciava pubblicamente l’occupazione abusiva di suolo pubblico e il fenomeno dei parcheggi illegali gestiti da soggetti collegati alla camorra.

I fatti accaduti

Intorno alle ore 14:00, in via Sant’Arcangelo a Baiano, Borrelli è stato avvicinato da un gruppo di persone legate al sistema illecito dei parcheggi abusivi. La situazione è degenerata rapidamente, con il parlamentare colpito al volto da pugni che gli hanno frantumato gli occhiali.

La scorta e la polizia hanno evitato il peggio, intervenendo prontamente per mettere in sicurezza Borrelli e fermare l’aggressione. Tuttavia, l’escalation della violenza è stata tale che si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza. Durante i soccorsi, un aggressore ha cercato di colpire nuovamente il parlamentare e ha aggredito il personale sanitario del 118.

La denuncia di Borrelli

Borrelli, noto per il suo impegno contro l’illegalità e la criminalità organizzata a Napoli, stava indagando su una pratica illecita: l’uso delle strade pubbliche per parcheggiare auto destinate a garage e autorimesse. Questo fenomeno, gestito da famiglie legate ai clan camorristici, rappresenta un problema cronico che contribuisce al caos urbano e danneggia l’economia locale.

In un post su Facebook, Borrelli ha dichiarato:

«Vergogna: garage al centro città gestito da una famiglia legata a un clan di camorra. Sono finito aggredito da alcune donne che mi hanno rotto gli occhiali. Chiedo al Prefetto e al Questore di intervenire per bonificare quest’area palesemente in mano alla criminalità».

Un fenomeno diffuso e pericoloso

La denuncia di Borrelli evidenzia un problema radicato nella città di Napoli:

Parcheggi abusivi: spesso gestiti da soggetti in odore di camorra, sfruttano spazi pubblici per fini privati.

Minacce e violenza: chi denuncia questi illeciti, come dimostrato dall’episodio odierno, diventa bersaglio di intimidazioni e aggressioni.

Impatto sulla comunità: tali attività paralizzano la viabilità cittadina e alimentano un sistema economico sommerso e illegale.

Richiesta di intervento delle autorità

Borrelli ha chiesto un intervento deciso da parte delle istituzioni per ripristinare la legalità nell’area di Forcella, un quartiere spesso al centro di episodi legati alla criminalità organizzata. Il parlamentare ha sottolineato la necessità di:

Bonificare l’area: sgomberare le attività illecite e restituire gli spazi pubblici alla collettività.

Rafforzare la sicurezza: proteggere chi denuncia l’illegalità e i rappresentanti delle istituzioni in prima linea.

Colpire i clan: avviare indagini per identificare e neutralizzare i soggetti criminali coinvolti.