Molti lavoratori si stanno chiedendo quando arriverà il bonus Natale da 100 euro, soprattutto coloro che hanno già inviato la documentazione richiesta per la sua attivazione. Ecco tutte le informazioni per chiarire quando e come verrà pagato questo contributo una tantum.

Quando sarà Pagato il Bonus Natale?

La normativa è chiara: il bonus di 100 euro viene accreditato insieme alla tredicesima mensilità e non con lo stipendio di novembre. Questo è indicato dal comma 4 dell’articolo 2 bis del decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024, che stabilisce che il bonus venga riconosciuto unitamente alla tredicesima mensilità, che solitamente viene pagata prima delle festività natalizie.

Timeline di Pagamento del Bonus Natale:

Stipendio di novembre: Già nei prossimi giorni i lavoratori riceveranno lo stipendio relativo al mese di novembre, ma senza il bonus di Natale.

Tredicesima con il Bonus: La tredicesima, che comprende anche il bonus Natale, verrà pagata solitamente prima delle festività natalizie (in genere tra il 15 e il 20 dicembre, a seconda del contratto collettivo di riferimento). Quindi, il bonus di 100 euro sarà accreditato insieme alla tredicesima.

Stipendio di dicembre: Questo verrà accreditato nei primi giorni di gennaio, separato dalla tredicesima.

Quando Arriva il Bonus Natale per i Dipendenti Pubblici?

Per i dipendenti pubblici, la situazione è leggermente diversa, con date di pagamento della tredicesima che variano in base alla categoria:

Insegnanti delle scuole materne ed elementari: 14 dicembre

Personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro: 14 dicembre

Insegnanti supplenti temporanei: 16 dicembre

Restante personale statale: 16 dicembre (sia stipendio che tredicesima)

I dipendenti pubblici che hanno fatto richiesta tramite il portale NoiPa riceveranno anche il bonus Natale in queste date.

Bonus Natale per Chi Riceve la Tredicesima a Rate

Per i lavoratori che hanno un accordo con il datore di lavoro per ricevere la tredicesima mensilmente (in rate), la situazione cambia. In questi casi, il bonus Natale potrebbe arrivare con l’ultimo rateo dell’anno, quindi con la busta paga di dicembre, ma accreditata a gennaio. Non è escluso che alcuni datori di lavoro possano anticipare il pagamento del bonus nella busta paga di novembre.

Quando arriva il bonus Natale da 100 euro? È previsto che venga pagato con la tredicesima a dicembre, prima delle festività natalizie.

Per i dipendenti pubblici, la data esatta di pagamento dipende dalla categoria di appartenenza, ma in genere avverrà tra il 14 e il 16 dicembre; per i lavoratori con la tredicesima pagata a rate, il pagamento potrebbe avvenire insieme all’ultimo rateo dell’anno, quindi probabilmente con la busta paga di dicembre accreditata a gennaio.

Per i lavoratori che non hanno ancora ricevuto il pagamento o hanno dubbi, è consigliabile verificare con il proprio datore di lavoro o controllare nel proprio contratto collettivo per confermare le date precise.