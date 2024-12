Gli artificieri del 6° reggimento Genio Pionieri di Roma hanno concluso le operazioni di despolettamento e verso le ore 13 di oggi procederanno a far brillare in condizioni di sicurezza la bomba inglese Mk1 da 250 libbre scoperta il 9 settembre scorso in un terreno agricolo di località Pilozze ad Aquino a pochi metri dai binari della linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino e nel pieno dell’area in cui durante la Seconda Guerra Mondiale si trovavano gli hangar della Regia Scuola di Volo, bombardata dagli Alleati la notte del 19 luglio 1943.

Per procedere al disinnesco è stato necessario evacuare circa 400 persone dai territori di Aquino, Castrocielo e Piedimonte San Germano, interrompere il traffico sulla Casilina e bloccare il traffico ferroviario. Infatti la portata esplosiva dell’ordigno è stimata in un raggio di 1.170 metri e su una profondità di quasi 900 metri. Alle ore 8.45 di questa mattina i carabinieri avevano completato l’evacuazione dei 230 residenti a Piedimonte San Germano, di 110 cittadini ad Aquino ed altri 80 a Castrocielo.

Gli artificieri hanno realizzato una buca profonda 8 metri nella quale hanno adagiato la bomba despolettata e stanno procedendo a riempirla di terra affinché attutisca l’onda d’urto. Nella zona è consigliato di tenere le finestre delle abitazioni ed i finestrini delle auto aperti in caso di propagazione incontrollata dell’onda.