Il bollo auto è una delle imposte obbligatorie per chi possiede un veicolo in Italia. Il 2025 porta con sé alcune novità, soprattutto in termini di agevolazioni e differenze regionali. In questo articolo, esploreremo come cambiano gli importi, quali sono le scadenze e le principali esenzioni previste per il prossimo anno.

Quando si paga il bollo auto?

Il bollo auto deve essere pagato annualmente, con una scadenza legata al mese di immatricolazione o al rinnovo precedente. In generale, il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Ad esempio, se il bollo scade a febbraio 2025, sarà necessario versarlo entro il 31 marzo 2025.

Il pagamento può essere effettuato attraverso diversi canali, tra cui:

App IO (nelle regioni che lo consentono).

Presso tabaccai autorizzati.

Online sul sito dell’ACI o della regione di residenza.

Esenzioni e agevolazioni sul bollo auto 2025

Le esenzioni e le agevolazioni variano sensibilmente da regione a regione e dipendono dal tipo di veicolo o dal profilo del proprietario. Vediamole nel dettaglio:

1. Esenzioni per auto elettriche

Le auto elettriche godono di una esenzione completa per un determinato numero di anni, con sconti successivi:

Esenzione permanente: Lombardia, Piemonte (per veicoli non trasformati); Esenzione di 5 anni e poi sconto del 75%: Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige (Bolzano e Trento), Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Campania, e altre regioni del Sud; Esenzione di 5 anni senza ulteriori agevolazioni: Liguria, Toscana, Marche, Sicilia, Sardegna.

2. Esenzioni per auto ibride

Le agevolazioni per le ibride sono meno uniformi rispetto alle elettriche:

Esenzione di 5 anni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Puglia, Marche.

Sconto del 50% per 5 anni: Lombardia; Esenzione di 3 anni: Veneto, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Abruzzo.

Province autonome di Bolzano e Trento: esenzione di 5 anni, seguita da uno sconto del 75%.

3. Esenzioni per altre categorie

Altri tipi di esenzione o agevolazione possono essere concessi a:

Proprietari con Legge 104, per veicoli ad uso di persone con disabilità.

Auto storiche (con più di 30 anni): bollo ridotto o esenzione.

Veicoli di enti di volontariato e autoambulanze.

Come calcolare l’importo del bollo auto?

L’importo del bollo dipende da tre fattori principali:

Potenza del veicolo, espressa in kW.

Classe ambientale (Euro 6, Euro 5, ecc.).

Regione di residenza, poiché le tariffe possono variare a livello locale.

Sul sito dell’ACI è disponibile un calcolatore ufficiale per stimare l’importo in base ai dati del veicolo.

Bonus bollo auto 2025: le differenze regionali

Il 2025 conferma che le differenze tra regioni sono significative, sia in termini di importi che di agevolazioni:

Nord Italia: Lombardia e Piemonte offrono condizioni molto favorevoli, con esenzioni permanenti per le elettriche e sconti sostanziosi per le ibride.

Centro Italia: Toscana, Lazio, e Umbria applicano esenzioni di 5 anni per elettriche e ibride, con sconti successivi del 75%.

Sud Italia e Isole: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna seguono regole simili, con esenzioni di 5 anni e agevolazioni al 75% per le elettriche.

Il 2025 introduce un sistema di esenzioni e sconti sul bollo auto che punta a incentivare l’adozione di veicoli elettrici e ibridi, ma con grandi differenze regionali. È essenziale verificare le regole specifiche sul portale della propria regione per evitare errori e sfruttare eventuali bonus.

Non dimenticate di segnare le scadenze in calendario: un pagamento tardivo può comportare sanzioni e interessi di mora, e il rischio di incorrere nel fermo amministrativo del veicolo.