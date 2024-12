Un drammatico incidente è avvenuto nel quartiere Collatino, alla periferia di Roma, dove un bambino di 11 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un palazzo in via Igino Giordani. La caduta, da un’altezza di circa 3 metri, è avvenuta intorno alle ore 17, momento in cui è stata allertata la polizia.

I soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente, ma il piccolo, trovato privo di segni di vita, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nonostante i tentativi di rianimazione, il bambino è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, intorno alle 18:20.

Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche della tragedia. Non è ancora noto se al momento dell’incidente il bambino fosse da solo o in compagnia di qualcuno. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire i fatti e a comprendere le cause dell’accaduto.

Un evento che lascia un’intera comunità sotto shock e in attesa di risposte.