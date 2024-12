Momenti di forte apprensione a Montecorvino Pugliano ieri pomeriggio, intorno alle 17, quando una bambina di 7 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

Le condizioni della bambina

La piccola, nell’impatto con l’asfalto, ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura al femore. Immediato l’intervento degli operatori del Vopi, che hanno soccorso la bambina e l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per accertamenti e cure mediche. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano critiche e la bambina non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno conducendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente a prestare soccorso, collaborando con le autorità per le verifiche del caso.

La sicurezza stradale sotto i riflettori

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, soprattutto nelle zone frequentate da bambini e pedoni. È fondamentale garantire maggiore protezione attraverso l’installazione di segnaletica chiara, dissuasori di velocità e attraversamenti pedonali ben illuminati.