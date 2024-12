Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla Strada Statale 7 – Via Nazionale delle Puglie, nel territorio del comune di Pratola Serra, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura.

Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, guidato da un giovane di 21 anni residente ad Avellino, ha perso il controllo, sbandando e terminando la corsa in una scarpata, dove si è ribaltato.

Il Giovane Conducente e i Soccorsi

Nonostante l’impatto, il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo una prima valutazione hanno trasportato il ragazzo presso l’ospedale Moscati di Avellino per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Interventi Tecnici e Sicurezza

Per recuperare l’auto incidentata è stato necessario l’intervento di un’autogru dei Vigili del Fuoco, proveniente dalla sede centrale di via Zigarelli.

Inoltre, l’incidente ha causato il danneggiamento di una colonnina elettrica situata sul bordo della strada. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento del personale dell’ENEL per mettere in sicurezza l’area.

Indagini in Corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Avellino, che hanno effettuato i rilievi per determinare con precisione le cause dell’incidente.