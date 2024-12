Un altro drammatico episodio di sangue sulle strade della provincia di Salerno. Questo pomeriggio, una donna di circa 80 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Contursi Terme, sulla strada provinciale che collega i comuni di Contursi Terme, Oliveto Citra e Colliano.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro si è verificato nei pressi di un distributore di carburante. La donna viaggiava come passeggera quando, per cause ancora da accertare, la conducente ha perso il controllo del veicolo, che è andato a schiantarsi contro un muretto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Eboli e il personale medico del 118. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. La conducente, invece, è rimasta sotto shock ma non ha riportato ferite gravi.

Un altro episodio di insicurezza stradale

Questo incidente riaccende i riflettori sulla pericolosità delle strade della provincia di Salerno, spesso teatro di tragedie. La strada provinciale dove è avvenuto lo schianto è nota per la sua pericolosità, soprattutto in alcuni tratti dove la visibilità è ridotta e le curve possono diventare insidiose.

L’appello alla sicurezza

Le autorità locali e i cittadini chiedono interventi urgenti per migliorare le infrastrutture e sensibilizzare gli automobilisti a una maggiore prudenza alla guida. Ogni vita persa su queste strade rappresenta una tragedia che lascia un segno indelebile nelle famiglie e nelle comunità coinvolte.