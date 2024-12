Questa mattina all’alba, un drammatico incidente ha sconvolto il tratto autostradale A1 che attraversa la provincia di Frosinone, tra i caselli di Ferentino ed Anagni. Un van Toyota a sette posti, su cui viaggiavano un padre e sua figlia, è rimasto coinvolto in un violentissimo tamponamento con un furgone. Le cause esatte dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Frosinone.

Il bilancio dell’incidente

Il tragico impatto ha causato la morte di un uomo di 48 anni, residente in provincia di Napoli. La figlia, di soli 22 anni, è rimasta gravemente ferita. Dopo un primo soccorso sul luogo dell’incidente, la giovane è stata trasportata d’urgenza in elicottero al Policlinico San Camillo di Roma, dove è attualmente ricoverata in condizioni critiche.

Dinamica in fase di accertamento

Secondo le prime ricostruzioni, il van avrebbe tamponato il furgone mentre percorreva il tratto autostradale. Tuttavia, le circostanze precise e le eventuali responsabilità saranno chiarite grazie ai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale. Al momento, non si escludono fattori come un malore, la distrazione alla guida o l’eccessiva velocità come possibili cause.

Soccorsi tempestivi

L’intervento dei soccorritori è stato immediato. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, le squadre della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona e di estrazione dei feriti. La circolazione sull’autostrada A1 ha subito rallentamenti significativi, con code che si sono estese per chilometri durante le operazioni di soccorso e rilievo.

Un invito alla prudenza

Questo tragico incidente si aggiunge alla lista di eventi drammatici che spesso accadono sulle strade italiane. Le autorità invitano i conducenti a rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e prestare la massima attenzione alla guida, specialmente durante le ore notturne o in situazioni di scarsa visibilità.