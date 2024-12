L’Assegno Unico e Universale è stato introdotto per offrire un supporto economico alle famiglie italiane con figli a carico, ma a partire da gennaio molte famiglie potrebbero trovarsi improvvisamente senza questo aiuto. Le nuove regole dell’INPS e la mancata attenzione ai requisiti di aggiornamento rischiano di trasformarsi in una vera e propria “batosta” economica per molte famiglie.

Cos’è l’Assegno Unico e Chi Ne Beneficia

L’Assegno Unico viene erogato per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (senza limiti di età per i figli con disabilità). L’importo varia in base a:

ISEE familiare.

Numero di figli.

Età e condizioni particolari (disabilità).

Gli importi oscillano tra:

54,05€ e 189,20€ al mese per figli minorenni.

27,00€ e 91,90€ al mese per figli tra i 18 e i 21 anni.

Il Problema di Gennaio 2024: Stop all’Assegno Unico

Molte famiglie rischiano di perdere il beneficio a gennaio per un motivo specifico: il compimento della maggiore età da parte di uno o più figli. Al compimento dei 18 anni, l’erogazione si blocca automaticamente. Per riprendere a riceverlo, i genitori devono aggiornare la situazione all’INPS, dimostrando che il figlio risponde ancora ai requisiti previsti:

Continua a essere fiscalmente a carico (con un reddito annuo non superiore a 8.000€).

Studia, è iscritto a un percorso formativo o svolge un tirocinio.

Lavora, ma con reddito entro i limiti previsti.

Come Evitare la Perdita dell’Assegno

Monitorare l’età dei figli: Se uno di loro compie 18 anni, è necessario aggiornare immediatamente la domanda.

Aggiornare l’ISEE: Assicurarsi che il valore sia aggiornato e corrisponda alla situazione attuale del nucleo familiare.

Verificare i requisiti del figlio: Accertarsi che il giovane rispetti i parametri richiesti per mantenere il sostegno economico.

Conseguenze per le Famiglie

La perdita dell’Assegno Unico può rappresentare un duro colpo per i nuclei familiari, già colpiti dalla crisi economica e dall’aumento dei costi della vita. Le famiglie devono quindi essere pronte a questa eventualità e adottare le misure necessarie per regolarizzare la propria posizione.

Il mancato aggiornamento della situazione familiare presso l’INPS potrebbe portare a un addio definitivo all’Assegno Unico per molte famiglie. Per evitarlo, è essenziale agire in modo tempestivo e attento, rispettando le nuove regole e adeguandosi ai requisiti.