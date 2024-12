Il Bonus Natale 2024, previsto dal Decreto Omnibus, rappresenta un sostegno economico mirato per le famiglie italiane durante il periodo natalizio. L’importo massimo è di 100 euro e viene erogato esclusivamente ai lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti, previa richiesta tramite la piattaforma NoiPA.

Come richiedere il Bonus Natale 2024?

NoiPA ha introdotto una funzionalità di self-service per semplificare il processo di richiesta. Questo strumento è disponibile solo per i dipendenti delle amministrazioni gestite dal sistema NoiPA. I richiedenti devono accedere alla piattaforma, compilare i dati richiesti e inviare la domanda in modalità digitale.

Requisiti per ottenere il Bonus

Per beneficiare del Bonus Natale, è necessario rispettare tre condizioni fondamentali:

Reddito annuo: Deve essere inferiore a 28.000 euro nel 2024, escludendo dal calcolo il reddito derivante dalla casa principale e relative pertinenze.

Figli a carico: È obbligatorio avere almeno un figlio a carico (naturale, adottivo, affidato o riconosciuto).

Imposta lorda: L’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve superare le detrazioni spettanti per lavoro dipendente.

Nota: Se entrambi i coniugi soddisfano i requisiti, solo uno di loro può richiedere il Bonus.

Erogazione e importo del Bonus

Il Bonus Natale sarà accreditato insieme alla tredicesima. L’importo varierà in base al numero di giorni lavorativi effettivi del richiedente durante il 2024. Questo lo rende accessibile sia ai lavoratori con contratti a tempo determinato che indeterminato, nonché ai lavoratori part-time o full-time.

Cosa succede se il Bonus non è spettante?

In caso di errore nell’erogazione del Bonus, NoiPA provvederà al recupero dell’importo durante il conguaglio fiscale previsto per febbraio 2025. Per questo motivo, è consigliabile consultare un CAF o un patronato per verificare la propria idoneità e compilare correttamente la richiesta.

Obiettivo del Bonus

Il Bonus Natale è stato concepito per offrire un piccolo ma significativo sostegno economico alle famiglie in un periodo dell’anno caratterizzato da spese più elevate. La somma, seppur limitata, è libera da vincoli e può essere utilizzata per qualsiasi necessità, rendendola una risorsa flessibile.

Il Bonus Natale 2024 è un’opportunità per i lavoratori dipendenti italiani di ricevere un aiuto economico aggiuntivo. Tuttavia, è essenziale verificare i requisiti e seguire attentamente le indicazioni per la richiesta. Il coinvolgimento di esperti fiscali, come CAF e patronati, può fare la differenza per evitare errori e ricevere l’importo spettante.