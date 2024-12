Benevento si prepara a diventare un pioniere in Campania nell’utilizzo del “casco salvavita”, una strumentazione all’avanguardia per la diagnosi tempestiva di emorragie cerebrali, traumi cranici, ematomi ed edemi. L’innovativo dispositivo sarà disponibile a partire dal 1° gennaio, in via sperimentale, grazie alla collaborazione con l’Associazione Diabetici dell’Italia Meridionale (ADIM).

Caratteristiche del Casco Salvavita

Il casco, insieme al dispositivo TES HT, rappresenta una svolta tecnologica per la diagnosi di emergenza. È stato sviluppato da una società partenopea, grazie a finanziamenti statali e regionali per la ricerca e l’innovazione, e distribuito da Medisol in collaborazione con TTC Diagnostica.

Caratteristiche principali del dispositivo:

Rapidità: fornisce diagnosi in appena 4 minuti.

Precisione: utilizza la tecnologia brevettata della Temnografia, basata su campi elettromagnetici generati da antenne a bassissima emissione.

Portabilità: facile da trasportare e utilizzabile su ambulanze e nei pronto soccorso.

Automazione: non richiede interpretazione manuale dei risultati, che sono forniti direttamente in formato “Sì/No”.

Sicurezza: innocuo, silenzioso e a basso consumo energetico.

“L’ictus è la seconda causa di morte a livello mondiale. Questo dispositivo consentirà diagnosi rapidissime, migliorando la gestione dei pazienti e dirottandoli immediatamente verso le strutture idonee,” ha dichiarato Annio Rossi, presidente di ADIM.

L’Importanza del Progetto

La possibilità di diagnosticare in tempi ridotti emorragie cerebrali e traumi cranici rappresenta un passo avanti nella gestione delle emergenze sanitarie. Questa tecnologia può salvare vite, migliorando l’efficacia del trattamento grazie a una diagnosi tempestiva.

L’utilizzo sperimentale a Benevento sarà un modello per altre città e regioni, aprendo la strada all’adozione diffusa di dispositivi simili in contesti ospedalieri e di emergenza.

Presentazione Ufficiale

La nuova apparecchiatura sarà presentata durante una conferenza stampa che si terrà il 5 dicembre alle ore 11:00 presso l’Aula Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento. Interverranno:

Annio Rossi, presidente di ADIM.

Giuseppe Russo, direttore generale Medisol.

Clemente Mastella, sindaco di Benevento.

Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento.