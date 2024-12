Un nuovo strumento di welfare è stato introdotto per migliorare le condizioni lavorative nel settore dell’acconciatura, dell’estetica e dei servizi di pulizia: il Bonus parrucchiere ed estetista, pari a 100 euro. Questo contributo rappresenta un sostegno economico diretto per i lavoratori di un comparto cruciale, caratterizzato da aziende di piccole e piccolissime dimensioni e con una prevalenza di occupazione femminile.

Quando verrà erogato il bonus?

Anno 2024: sarà incluso nella mensilità di dicembre.

Dal 2025 al 2028: verrà corrisposto nella mensilità di luglio.

Il bonus sarà garantito fino al 30 novembre 2028, in coincidenza con la scadenza del nuovo contratto collettivo.

A chi spetta il Bonus parrucchiere ed estetista?

Il bonus verrà erogato ai lavoratori:

Con un contratto a tempo indeterminato.

Con un contratto a tempo determinato se il rapporto lavorativo è attivo da almeno tre mesi consecutivi nella stessa azienda.

Come funziona il bonus?

Non sarà necessario presentare alcuna richiesta: il bonus verrà accreditato direttamente in busta paga dal datore di lavoro, semplificando il processo per i beneficiari.

Nuovo contratto per il settore

L’introduzione del bonus è stata ratificata grazie a un accordo tra le confederazioni datoriali regionali (Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai) e le federazioni sindacali (Filcams, Fisascat, Uiltucs) durante un incontro presso la sede di Ebam Marche.

Oltre al bonus, il nuovo contratto prevede:

Un aumento salariale dell’1,2%.

La creazione di strumenti di welfare per migliorare le condizioni lavorative nei settori coinvolti.

L’importanza del Bonus per il settore

I rappresentanti sindacali, tra cui Barbara Lucchi, Fabrizio Bontà e Marco Paialunga, hanno sottolineato che il bonus rappresenta un primo passo verso il miglioramento delle condizioni lavorative in un settore frammentato e con elevate richieste operative.