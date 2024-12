Continuano i problemi per il centro commerciale Maximall “Pompeii” di Torre Annunziata. Nel pomeriggio di ieri, una perdita d’acqua in uno dei negozi ha richiesto l’intervento tempestivo degli operai, riusciti a contenere il danno e ripristinare la situazione in tempi brevi. Nonostante l’inconveniente sia stato risolto, l’episodio si aggiunge a una serie di intoppi che hanno causato il rinvio a data da destinarsi dell’apertura, inizialmente prevista per il 28 novembre, poi posticipata al 7 dicembre e infine rimandata senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Apertura rinviata: lavoratori e commercianti in attesa

L’incertezza sulla data di inaugurazione preoccupa non solo i visitatori curiosi, ma soprattutto i lavoratori dei negozi del centro commerciale. Questi ultimi continuano a preparare gli assortimenti in vista dell’apertura, sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali.

Dal Comune di Torre Annunziata, tuttavia, non emergono novità: secondo indiscrezioni, l’annuncio definitivo potrebbe arrivare entro una settimana, permettendo eventualmente di aprire il centro prima delle festività natalizie. Tuttavia, finché i lavori non saranno completati, non sarà possibile sbloccare le autorizzazioni necessarie, sospese dopo i controlli effettuati dai Vigili del Fuoco.

Le cause del rinvio: problemi strutturali e autorizzazioni sospese

Il rinvio dell’apertura è stato determinato da una serie di verifiche che hanno evidenziato problemi tecnici nella struttura, tra cui:

Accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco, che hanno portato alla sospensione della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Problemi logistici e strutturali, come la recente perdita d’acqua e ritardi nel completamento di alcune aree del centro.

Anche l’anteprima stampa prevista per il 27 novembre, un giorno prima dell’inaugurazione ufficiale del 28, è stata cancellata a causa dei ritardi.

Un’apertura sotto pressione: i tempi stringono

L’apertura del Maximall “Pompeii” è particolarmente attesa sia per l’impatto economico e occupazionale che porterà alla zona, sia per il periodo natalizio imminente, che rappresenta un momento cruciale per il commercio. Tuttavia, la priorità resta il completamento dei lavori e l’ottenimento delle autorizzazioni per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura.