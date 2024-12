Napoli è in lutto per la tragica morte di Nunzia Rigotti, 56 anni, deceduta in un incidente stradale sull’Autostrada A1, tra Capua e Caianello, nella provincia di Caserta. L’incidente, avvenuto nella giornata di lunedì 2 dicembre, ha suscitato grande dolore nella comunità partenopea, che si è stretta intorno alla famiglia della vittima.

I fatti dell’incidente

Nunzia Rigotti era coinvolta in uno scontro tra veicoli, la cui dinamica è attualmente sotto indagine da parte della Polizia Stradale. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi del 118, la donna è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, successivamente trasportate in ospedale per le cure necessarie.

La salma della 56enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze della tragedia.

Il cordoglio sui social

La notizia della scomparsa di Nunzia Rigotti ha suscitato una grande commozione tra coloro che la conoscevano. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social network:

“Che Dio ti abbia in Gloria, Nunzia Rigotti. Non doveva andare così. Sentite condoglianze alla famiglia,” ha scritto un’amica su Facebook.

“Sono vicina col cuore alla famiglia della signora Nunzia Rigotti, mi dispiace tantissimo per quello che è successo,” ha aggiunto un’altra conoscente.

Un’inchiesta per fare chiarezza

Le indagini mirano a ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. La dinamica dello scontro e le cause che hanno portato alla morte di Nunzia Rigotti restano ancora da chiarire.