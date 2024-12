Un’ondata di dolore ha travolto la comunità di Acerra, che si è riunita nella Chiesa di Gesù Redentore per salutare per l’ultima volta Sharon Barbara Montanera, la giovane mamma di 23 anni scomparsa prematuramente a Roma. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la città, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi la conosceva.

Un addio carico di emozione

Parole di conforto e ricordi affettuosi si sono susseguiti in queste ore, mentre parenti, amici e conoscenti hanno espresso vicinanza al marito di Sharon, ai suoi due bambini e alla famiglia:

«Puoi riposare in pace dopo una lunga sofferenza. Stai serena, i tuoi bimbi saranno sempre protetti con amore, come hai sempre fatto tu».

In tanti si sono stretti attorno alla famiglia, ricordando Sharon come una giovane piena di vita e amore per i suoi figli:

«Riposa in pace angelo bellissimo. Non ti dimenticheremo mai. Il tuo sorriso e la tua voglia di vivere resteranno sempre nei nostri cuori».

Una comunità in preghiera

La cerimonia funebre, tenutasi nella Chiesa di Gesù Redentore, è stata un momento di raccoglimento e preghiera. La comunità si è unita per sostenere la famiglia in questo momento difficile, ricordando Sharon come una persona solare e amorevole. Le sue qualità umane e la forza dimostrata durante la sua battaglia contro la sofferenza hanno lasciato un’impronta indelebile in chi l’ha conosciuta.