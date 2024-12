Nel corso del fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle zone della movida del Vomero, uno dei quartieri collinari più frequentati di Napoli. L’operazione, che ha visto il coinvolgimento degli agenti della Questura di Napoli, dei militari della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e del personale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL Napoli 1 Centro, ha avuto come obiettivo il monitoraggio di alcune delle zone più affollate della città, tra cui piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d’Oro, via Luca Giordano, via Aniello Falcone, via Alessandro Scarlatti e l’area di San Martino.

I controlli hanno portato alla verifica di 26 esercizi commerciali, durante i quali sono riscontrate numerose violazioni relative alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro. In particolare, sono sequestrati 80 chili di generi alimentari, ritenuti non conformi alla normativa vigente. A seguito di queste irregolarità, sono elevate sanzioni amministrative per un totale di 9.000 euro.

Oltre ai controlli sui locali, le operazioni hanno previsto l’identificazione di 250 persone, di cui ben 38 con precedenti penali. Sono anche ispezionati 71 veicoli, con la rilevazione di due violazioni al Codice della Strada.

Le forze dell’ordine continuano a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza del quartiere e sul rispetto delle normative in materia di sicurezza e ordine pubblico, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro per residenti e frequentatori.