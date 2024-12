Con l’arrivo della pensione di dicembre, oltre 400 mila pensionati agricoli e coltivatori diretti in tutta Italia, inclusi migliaia in Basilicata, riceveranno un bonus aggiuntivo di 154,94 euro. L’iniziativa, introdotta dalla legge finanziaria del 2001, rappresenta un sostegno concreto per chi percepisce assegni minimi e vive in condizioni di reddito basso.

Chi Ha Diritto al Bonus?

Il bonus è destinato a coloro che:

Ricevono una o più pensioni per un importo complessivo non superiore al trattamento minimo.

Soddisfano specifici requisiti reddituali.

Secondo Leonardo Gorgoglione, presidente dell’Associazione Regionale Pensionati Coldiretti di Basilicata, il bonus rappresenta “una piccola, ma significativa boccata d’ossigeno” per una categoria di cittadini che da sempre affronta difficoltà economiche.

Un Richiamo per Maggiore Attenzione ai Pensionati

Gorgoglione ha sottolineato la necessità di provvedimenti legislativi per incrementare le pensioni minime, difendendo il potere d’acquisto dei pensionati, spesso tra i più colpiti dall’inflazione. Ha inoltre evidenziato l’urgenza di affrontare altre problematiche legate alla qualità della vita degli anziani, come:

Sanità più accessibile: riduzione dei tempi di attesa per visite e screening medici, in particolare per le malattie croniche e per la prevenzione.

Case della salute: promozione e realizzazione di strutture sanitarie locali.

Assegno di dignità: supporto economico per i familiari che assistono anziani allettati.

Invecchiamento attivo: implementazione seria della legge regionale per valorizzare la storia e le tradizioni del territorio attraverso il coinvolgimento degli anziani.

Un Sistema da Riformare

Il presidente Coldiretti ha evidenziato che la gestione di tali problematiche richiede un maggiore coinvolgimento delle forze sociali presenti sul territorio. Solo con una strategia condivisa e mirata si potrà garantire una vita dignitosa ai pensionati e rilanciare il sistema sociale ed economico della Basilicata.