Proseguono i controlli serrati dei Carabinieri nel cuore di Napoli per contrastare il fenomeno delle armi tra i minori e garantire maggiore sicurezza nelle aree della movida. Durante l’operazione, un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per il possesso di un coltello a serramanico di 16 centimetri, trovato nascosto nelle sue tasche.

L’episodio

Il minore è fermato dai militari della Compagnia Centro in via Verdi, a pochi passi da via Toledo e dalla Galleria Umberto I, una zona centrale e frequentata, soprattutto nei fine settimana. La denuncia del giovane rappresenta solo uno degli interventi effettuati durante l’operazione di controllo.

Bilancio dei controlli

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno perlustrato il centro storico e i Quartieri Spagnoli, un’area spesso al centro di episodi legati alla microcriminalità. Tra i risultati:

Un parcheggiatore abusivo è sanzionato.

Un uomo di 39 anni è fermato alla guida di una moto senza patente.

Sono quindi elevate 32 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui 11 per mancato uso del casco.

Dieci veicoli sequestrati e tre persone segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

Sicurezza e prevenzione

I Carabinieri hanno ribadito che le operazioni continueranno con cadenza regolare nei prossimi fine settimana, per intensificare i controlli in una delle zone più affollate della città. L’obiettivo è scoraggiare comportamenti pericolosi e contrastare fenomeni come il porto d’armi tra i minori e l’uso di sostanze stupefacenti.