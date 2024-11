Le strade italiane sono state teatro di un altro fine settimana tragico, con un bilancio pesante: sette vite spezzate, di cui due minorenni, e diversi feriti. Gli incidenti, verificatisi in diverse regioni, hanno coinvolto soprattutto giovani, vittime di scontri violenti e dinamiche ancora da chiarire.

Iglesias: Aurora e Riccardo, Due Giovani Vite Interrotte

Un incidente stradale ha colpito duramente la comunità di Iglesias, in Sardegna. Aurora Marcia e Riccardo Lai, entrambi di 17 anni, erano a bordo di un motorino sabato sera quando si sono scontrati con una Range Rover guidata da un 32enne.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per i due adolescenti non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, sotto choc, è stato trasportato in ospedale. Le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le salme dei giovani sono state portate al Centro Traumatologico Ortopedico di Iglesias.

Foggia: Un Ventesimo Compleanno Mai Celebrato

Un’altra giovane vita si è spenta nella serata di ieri, a San Severo (Foggia). Biagio Manzaro, 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era a bordo di una Golf insieme ad altri due ragazzi.

L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata violentemente contro un cancello nella zona Pip. Biagio avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 4 dicembre. I due amici che erano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, mentre per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Lecce: Un Militare Dell’Esercito Vittima della Strada

Nella notte tra sabato e domenica, sulla provinciale tra Campi Salentina e Trepuzzi, ha perso la vita Nicolò Cavalera, un militare 24enne originario di Leverano (Lecce).

A bordo di una Mercedes, il giovane è uscito di strada finendo contro un ulivo. Intrappolato nell’abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco, ma i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario si sono rivelati vani. Nicolò, in servizio nel Nord Italia, era tornato in Salento per una licenza.

Caserta: Una 27enne Muore in un Uscita di Strada

La tragedia ha colpito anche una giovane di Sparanise (Caserta), morta sabato sera sulla provinciale tra Francolise e Mondragone. La 27enne, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata violentemente contro un albero.