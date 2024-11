Una coppia originaria di San Giorgio a Cremano e San Nazzaro, attualmente residente a Villanova del Battista, è scampata miracolosamente a un incidente che ha visto la loro Fiat 600 precipitare in fondo a una scarpata. L’incidente, avvenuto in località Turco, si è verificato lungo un tratto stradale senza guard rail, spesso teatro di altri incidenti e più volte segnalato per la sua pericolosità.

I due, come ogni domenica, erano diretti verso la sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Villa Caracciolo ad Ariano Irpino. La dinamica dell’incidente rimane incerta, ma si sospetta che possa essere causata da una distrazione o da un ostacolo imprevisto lungo una curva pericolosa. Fortunatamente, una donna che viaggiava dietro di loro ha assistito all’intera scena e ha allertato immediatamente i soccorsi, permettendo un intervento tempestivo.