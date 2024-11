Quella che doveva essere una semplice chiamata ai genitori per un aiuto dopo un tamponamento è degenerata in una lite violenta tra padre, madre e il nuovo compagno di quest’ultima. È accaduto nel parcheggio della sede centrale di Poste Italiane a Casarano, nel Salento, alle 17.30.

Tamponamento e fuga

La vicenda è iniziata quando una giovane automobilista è stata tamponata mentre cercava parcheggio. Dopo l’impatto, il conducente del veicolo responsabile non è sceso per chiarimenti, ma è fuggito, lasciando la ragazza sola a gestire la situazione.

Senza sapere come procedere, la giovane ha contattato i genitori, entrambi separati, per chiedere aiuto.

L’arrivo dei genitori e la discussione

Sul luogo dell’incidente sono giunti prima il padre e poi la madre della ragazza, accompagnata dal suo nuovo compagno. Quella che inizialmente sembrava una normale riunione familiare per sostenere la figlia si è trasformata presto in un acceso litigio tra gli ex coniugi.

Le tensioni tra padre e madre sono rapidamente aumentate, coinvolgendo anche il nuovo compagno della donna.

Dalle parole ai fatti

La discussione è sfociata in un violento scontro fisico. I due uomini si sono affrontati, utilizzando persino bastoni, secondo quanto riportato. Ad avere la peggio è stato il padre della ragazza, che ha riportato ferite abbastanza serie da richiedere l’intervento dei sanitari del 118.

Fortunatamente, le cure sono state effettuate sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ripristinare l’ordine e avviare le indagini. Gli accertamenti mirano a chiarire le dinamiche dell’incidente e della successiva rissa, oltre a individuare eventuali responsabilità penali.