Inaugurato a Torre del Greco il nuovo servizio di noleggio biciclette cittadino, con il lancio delle eBike presso la stazione della Circumvesuviana in Piazza della Repubblica. Questo segna il primo passo di un ampio progetto di eBike Sharing che coinvolgerà 14 comuni lungo la linea circumvesuviana, servita da Eav (Ente Autonomo Volturno). Complessivamente, saranno messi a disposizione 330 eBike distribuite in 67 stazioni virtuali.

Il servizio non comporta costi per i comuni, in quanto finanziato interamente da Eav attraverso contributi ministeriali per la promozione della Sharing Mobility, ottenuti dalla Regione Campania. Eav ha poi affidato la gestione del servizio a Vaimoo, parte del gruppo Angel Holding, dopo un avviso pubblico.

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha sottolineato l’importanza del progetto, che contribuirà a decongestionare il traffico cittadino e migliorare la qualità della vita, senza alcun onere per il Comune, grazie all’installazione di segnaletica per facilitare l’attivazione del servizio, senza la necessità di installazioni o allacciamenti complessi.

Umberto De Gregorio, presidente e direttore generale di Eav, ha evidenziato come questo progetto sia un passo importante verso una mobilità integrata tra treni e biciclette elettriche, promuovendo la sostenibilità e il collegamento tra diverse città. Inoltre, Matteo Pertosa, CEO di Vaimoo, ha espresso orgoglio per il coinvolgimento in un progetto di mobilità multimodale, sostenibile ed inclusiva, che punta a migliorare il trasporto pubblico e la vivibilità dell’area.