Proseguono i lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture sulla Tangenziale di Napoli, con un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro. Questi interventi sono realizzati in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), l’ANSFISA, le istituzioni locali e la Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II.

Lavori Principali in Corso

Gallerie

Adeguamento impiantistico secondo il Decreto Legislativo 264/2006 e miglioramento strutturale.

Galleria Monte Sant’Angelo Ovest: Lavori completati, Galleria Vomero Est (direzione Capodichino): Lavori eseguiti al 92%, Galleria Vomero Ovest (direzione Pozzuoli): Lavori eseguiti al 77%, Galleria Capodimonte Ovest: Lavori iniziati.

I lavori nelle gallerie sono programmati principalmente di notte per limitare l’impatto sulla viabilità, con operazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 22:00/23:00 fino alle ore 06:00.

Viadotti

Viadotto Arena Sant’Antonio: Ripristino delle travi dell’impalcato e preparazione per nuove barriere di sicurezza.

Rampe di via Cilea: Montaggio delle carpenterie per le rampe unidirezionali 1008 e 1009, con completamento previsto per giugno 2024.

Viadotto di svincolo Via Campana: Consegna a dicembre 2023, con attività di bonifica ordigni bellici e scavi archeologici in corso.

Tecnologia

Sistemi di pagamento pedaggio digitali: Procede la dematerializzazione del Telepass ricaricabile, con il 65% dei lavori completati.

Illuminazione radente a tecnologia LED: In fase avanzata sulla tratta “Viadotto Capodichino” con il 95% dei lavori completati.

Monitoraggio dinamico delle infrastrutture: Sistema ARGO in fase di completamento con l’80% dei lavori svolti.

Raddoppio della rete in fibra ottica: 70% dei lavori completati, per migliorare la digitalizzazione e la sicurezza.

Nuovi Sistemi di Pagamento e Innovazioni

Dematerializzazione del Telepass e “Conto Targa”

Il sistema di pagamento del pedaggio si evolve con l’introduzione del “Conto Targa”, che identifica il cliente attraverso la targa del veicolo senza necessità di fermarsi. La sperimentazione è terminata e il servizio è stato approvato dal MIT, con avvio sperimentale previsto per il 2 luglio 2024.

Raddoppio Rete Fibra Ottica

Questo progetto punta a migliorare la rete digitale per supportare i servizi di Smart Roads, rendendo possibile il monitoraggio in tempo reale della viabilità, delle condizioni meteo e dei flussi di traffico, nonché garantendo maggiori servizi innovativi.

Progetto “MOST” per la Mobilità Sostenibile

La Tangenziale di Napoli, in collaborazione con il Centro Nazionale Mobilità Sostenibile (MOST), sta sviluppando un progetto di Smart Road per promuovere una mobilità più “green” e “digitale”, inclusa la guida connessa e autonoma. Il progetto prevede l’installazione di tecnologie per monitorare il traffico, migliorare la fluidità e ridurre l’impatto ambientale.

Illuminazione Radente a LED

Un sistema innovativo che offre un risparmio energetico del 33% rispetto alla tradizionale illuminazione stradale, migliorando anche la visibilità in condizioni di nebbia e riducendo l’inquinamento luminoso. L’illuminazione radente consente anche di segnalare anomalie di traffico, come veicoli fermi o incidenti, con segnali luminosi adeguati.

Riqualificazione Stazione Arenella

Iniziati i lavori di riqualificazione della stazione di pagamento “Arenella”, con l’obiettivo di renderla autosufficiente e sostenibile dal punto di vista energetico. Il progetto include l’uso di risorse naturali in modo smart, riducendo le emissioni di CO2 e migliorando la funzionalità della stazione.

Monitoraggio Dinamico – Viadotto Capodichino

Il sistema ARGO, sviluppato da Movyon S.p.A., è stato implementato per monitorare la struttura del viadotto Capodichino. Questo sistema fornisce dati in tempo reale sui movimenti, temperature e condizioni del viadotto, contribuendo a garantire la sicurezza dell’infrastruttura.