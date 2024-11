In un’epoca sempre più digitalizzata, le truffe online sono purtroppo in aumento e prendono di mira vittime ignare attraverso piattaforme e modalità sempre più raffinate. Un recente caso, avvenuto in provincia di Avellino, ha visto tre persone denunciate per aver messo in vendita un’automobile senza il consenso del proprietario, incassando illecitamente una somma di 8.000 euro. Il fenomeno mette in luce l’importanza di adottare misure di sicurezza nelle transazioni digitali e online.

La Truffa della Finta Vendita d’Auto

I carabinieri del Comando provinciale di Avellino hanno denunciato tre individui, provenienti da diverse province italiane, per truffa online. Gli indagati avrebbero messo in vendita un’automobile intestata a una persona ignara della vicenda. Approfittando di un annuncio fasullo e di un prezzo allettante, i truffatori hanno attirato l’attenzione di un autotrasportatore di Mirabella Eclano. L’uomo, desideroso di concludere l’affare, ha effettuato un pagamento di 8.000 euro su una carta prepagata indicata dai truffatori, per poi scoprire di essere stato vittima di una truffa.

Estorsione Online: Le Minacce Attraverso Contenuti Privati

Oltre alla truffa dell’automobile, i carabinieri di Avellino hanno denunciato un 23enne di nazionalità straniera per tentata estorsione. Il giovane aveva guadagnato la fiducia di una vittima, ottenendo foto intime, e successivamente aveva richiesto la somma di 1.000 euro minacciando di diffondere le immagini sui social media. Questo caso, sempre più frequente, è un chiaro esempio di sextortion, una pratica criminale in cui i truffatori estorcono denaro sfruttando contenuti privati.