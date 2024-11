Una tranquilla gita a Pietrelcina si è trasformata in un vero e proprio incubo per una famiglia napoletana. La loro auto ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto all’altezza di Mercogliano, poco prima del casello di Avellino Ovest.

L’Incidente: Auto in Fiamme al km 29,700

L’episodio si è verificato al chilometro 29,700, creando momenti di grande panico per gli occupanti del veicolo. Fortunatamente, i membri della famiglia sono riusciti a uscire in tempo dal mezzo, evitando gravi conseguenze. L’intervento rapido dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino è stato determinante per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Le Operazioni di Soccorso

Spegnimento dell’incendio: Il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme, ma è stato domato in pochi minuti dai soccorritori.

Bonifica della zona: I vigili del fuoco hanno provveduto a ripulire e mettere in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi per gli altri automobilisti.

Un Grande Spavento, Nessuna Conseguenza

Per la famiglia coinvolta, solo tanta paura ma nessun ferito. Grazie alla prontezza di riflessi, sono riusciti a lasciare l’auto prima che fosse completamente avvolta dalle fiamme.

L’evento ha causato qualche rallentamento del traffico nel tratto interessato, ma la situazione è tornata alla normalità dopo la bonifica da parte delle autorità competenti.

Prevenire gli Incidenti: Importanza della Manutenzione

Episodi come questo sottolineano l’importanza della regolare manutenzione dei veicoli per prevenire guasti o incendi improvvisi. I controlli periodici di componenti come l’impianto elettrico e il sistema di alimentazione del carburante possono fare la differenza.