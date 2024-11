Un uomo, apparentemente con problemi psichici, sta creando panico tra i residenti del Rione Alto e della Zona Ospedaliera di Napoli, aggirandosi con un martello e aggredendo le persone senza motivo apparente. A denunciarlo è la consigliera regionale Roberta Gaeta, che ha inviato una segnalazione alla Questura di Napoli, ai Commissariati dell’Arenella e di Chiaiano, e alla Polizia Locale. Secondo quanto riferito dalla stessa Gaeta, si tratta di una persona che sembra avere difficoltà legate alla salute mentale. La consigliera ha sottolineato come il problema risieda nella mancanza di un coordinamento adeguato per la gestione della salute mentale, ricordando che non bisogna criminalizzare chi si trova in difficoltà, ma piuttosto migliorare il sistema di assistenza.

Nel frattempo, l’allarme è rilanciato sui social, dove la pagina Cittadinanza Attiva del Rione Alto ha pubblicato un avviso riguardo un “pazzo” che gira con uno zaino contenente martelli e altri attrezzi, e che aggredisce le persone senza preavviso. Un altro video, condiviso su TikTok, mostra un uomo ferito, con una benda sulla testa e il braccio fasciato, che racconta di essere aggredito da questa persona con attrezzi. In un altro intervento, un soccorritore che ha assistito alla scena ha spiegato di aver visto l’aggressore colpire una persona prima di intervenire e chiamare l’ambulanza del 118. La persona aggredita ha denunciato l’incidente, mentre altri residenti chiedono l’intervento delle forze dell’ordine per fermare l’uomo.

In risposta alla situazione, la Questura di Napoli ha inviato una volante di polizia per verificare i fatti e monitorare l’area del Rione Alto, mentre le autorità locali sono in attesa di ulteriori sviluppi.