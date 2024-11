Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Forio, dove un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali. L’uomo, in preda alla rabbia e forse motivato dalla gelosia per la nuova relazione della sua ex compagna, si è introdotto nella casa della donna. Dopo aver sottratto 210 euro dal portafoglio, ha aggredito fisicamente la sua ex, scappando subito dopo.

Durante la fuga, il 39enne ha incontrato l’attuale compagno della donna, aggredendo anche lui in un gesto di ulteriore violenza. I carabinieri, allertati e intervenuti prontamente, sono riusciti a individuare e arrestare l’uomo poco dopo l’accaduto. Le vittime hanno riportato lesioni che i medici hanno giudicato guaribili in tre giorni.

Nonostante la prontezza dell’intervento delle forze dell’ordine, l’episodio evidenzia come sentimenti di gelosia possano degenerare in atti di violenza con conseguenze gravi. Le autorità continuano le indagini per chiarire ulteriori dettagli della vicenda e comprendere meglio le motivazioni alla base del gesto.