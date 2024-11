Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20:00, a Sarno, dove un’auto in transito ha investito mortalmente un uomo di 90 anni, Antonio Corrado. La vittima stava attraversando via Mancuso (ex Via Saltimatti), nei pressi dell’incrocio con via Provinciale Amendola, quando è sopraggiunto il veicolo che lo ha travolto.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista si è accorto troppo tardi della presenza dell’anziano in strada. Dopo l’impatto, si è fermato immediatamente e ha prestato i primi soccorsi, contattando il 118. Purtroppo, nonostante il rapido intervento dei sanitari, per Antonio Corrado non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento non si escludono cause legate alla scarsa visibilità o alla velocità del veicolo. L’automobilista, visibilmente sotto shock, si è messo a disposizione delle autorità per fornire la propria versione dei fatti.

Un’intera comunità in lutto

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Sarno, dove Antonio Corrado era molto conosciuto. Il novantenne era descritto come una persona tranquilla e legata alla sua famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati ai parenti nelle ore successive alla tragedia.