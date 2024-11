I fan italiani di Bryan Adams possono iniziare il conto alla rovescia: il celebre cantautore canadese ha annunciato due date esclusive del suo Bare Bones Tour in Italia, promuovendo una serie di concerti in versione unplugged. L’artista, noto per successi come Summer of ’69 e Heaven, regalerà ai suoi ammiratori un’esperienza intima e coinvolgente, accompagnato soltanto dalla sua chitarra e dal pianoforte.

Le date italiane e le location suggestive

Bryan Adams si esibirà in due location mozzafiato:

Auditorium Parco della Musica di Roma, simbolo della musica e dell’arte contemporanea;

Anfiteatro di Pompei, situato nel cuore del sito archeologico, dove musica e storia si fondono in un’atmosfera unica.

Lo spettacolo di Pompei, parte della rassegna musicale Not Beat of Pompei, si terrà il 25 luglio 2025, mentre i biglietti saranno disponibili dal 29 novembre 2024 alle ore 11.00.

Bare Bones Tour: l’intimità della musica acustica

Il Bare Bones Tour è una rara opportunità per vivere i brani più iconici di Adams in una veste nuova e intima. Questa formula acustica mette in risalto la potenza delle sue melodie e la profondità dei suoi testi, regalando al pubblico un’esperienza emozionante e autentica. Critici e fan hanno accolto con entusiasmo questo approccio minimalista, lodandolo per la capacità di creare connessioni dirette con gli spettatori.

Non solo unplugged: Lucca Summer Festival

Per chi preferisce la carica dell’elettrico, Bryan Adams sarà anche protagonista del Lucca Summer Festival il 27 luglio 2025, dove si esibirà insieme alla sua band per un concerto energico e ricco di emozioni.

Bryan Adams: una leggenda senza tempo

Con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni, Bryan Adams continua a reinventarsi, offrendo spettacoli che conquistano il cuore di generazioni diverse. Il suo ritorno in Italia è una celebrazione del talento, della passione per la musica e della sua inesauribile energia sul palco.