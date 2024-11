Napoli si prepara a festeggiare il Natale con un tocco di magia in più: un maestoso albero di Natale alto 15 metri sarà allestito in piazza Garibaldi, una delle zone più strategiche e frequentate della città.

“La Bella Piazza”: Un Progetto di Valorizzazione Urbana

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “La Bella Piazza”, un progetto di co-gestione pubblico-privato avviato circa un mese fa con l’obiettivo di riqualificare piazza Garibaldi e renderla un punto nevralgico per turisti e cittadini.

In occasione delle festività natalizie, il Comune di Napoli, in collaborazione con l’assessore al Turismo e Attività produttive Teresa Armato e i presidenti delle Municipalità seconda e quarta, ha deciso di:

Installare un albero di Natale visibile da ogni angolo della piazza e da Corso Umberto.

Allestire luminarie in diverse vie e piazze, tra cui:

Via Nazionale

Corso Garibaldi

Via Firenze

Piazza Salerno al Centro Direzionale

Via Alessio Mazzocchi, Via Colonnello Lahalle, Via Cesare Rosaroll, Via Tribunali

Un Messaggio di Accoglienza e Inclusione

L’illuminazione della piazza, che sarà ufficialmente inaugurata il 6 dicembre, vuole essere un simbolo di accoglienza per i visitatori che arriveranno a Napoli, soprattutto tramite la Stazione Centrale, spesso criticata per essere stata trascurata in passato.

L’iniziativa, inoltre, mira a:

Estendere l’atmosfera natalizia ai quartieri vicini, come Pendino, Mercato, San Lorenzo e Vicaria.

Valorizzare il legame tra il centro urbano e i quartieri storici, rendendo piazza Garibaldi un punto d’incontro e di condivisione.