Il Bonus Natale 2024, una misura di sostegno economico pari a 100 euro, è disponibile per i lavoratori con reddito familiare fino a 28.000 euro. NoiPA, il portale per la gestione delle risorse pubbliche, ha aperto ufficialmente le domande dalle ore 12:00 del 6 novembre, come riportato dall’annuncio ufficiale. Vediamo di seguito come richiederlo, quali sono i requisiti necessari e le scadenze da rispettare.

Requisiti per il Bonus Natale 2024

Il Bonus Natale è riservato ai lavoratori che possiedono i seguenti requisiti:

Reddito familiare complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024.

Composizione del nucleo familiare: il bonus è concesso se si ha a carico:

il coniuge e almeno un figlio;

oppure solo un figlio nel caso di famiglie monogenitoriali.

È inoltre previsto il diritto all’indennità per le parti dell’unione civile riconosciute ai sensi dell’art. 76/2016.

Come Fare Domanda per il Bonus Natale 2024

Fare domanda per il Bonus Natale è semplice e richiede pochi passaggi:

Accedere al Portale NoiPA: Collegarsi al portale ufficiale NoiPA utilizzando le proprie credenziali di accesso.

Selezionare la Funzione Dedicata: Una volta effettuato l’accesso, sarà disponibile la funzione specifica denominata “Richiesta indennità D.L. N. 113/2024 (Bonus Natale)”.

Inserire i Dati Richiesti: Basterà inserire il codice fiscale del coniuge e del figlio a carico. Questi dati sono indispensabili per completare la domanda.

Scadenza per la Presentazione della Domanda

La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 22 novembre alle ore 12:00. È fondamentale rispettare questo termine per poter ottenere il bonus con la tredicesima mensilità.

Cosa Succede se Non Si Presenta la Domanda

Chi non dovesse presentare la domanda entro il 22 novembre potrà comunque ottenere il bonus nel 2025, presentando la dichiarazione dei redditi per l’anno 2024 (es. Modello 730).

Verifiche sul Reddito e Rimborsi

Se un lavoratore dichiara un reddito familiare complessivo entro i 28.000 euro, ma l’Amministrazione successivamente verifica che il reddito supera questa soglia, il Bonus Natale verrà recuperato con il cedolino di febbraio 2025 attraverso una trattenuta in busta paga.

Riepilogo delle Informazioni

Importo del Bonus: 100 euro.

Requisiti di reddito: Reddito familiare fino a 28.000 euro nel 2024.

Scadenza domanda: 22 novembre 2024, ore 12:00.

Portale di accesso: NoiPA.

Modalità alternativa: Dichiarazione dei redditi per il 2024 nel 2025.

Il Bonus Natale rappresenta un’opportunità di supporto economico in vista delle spese di fine anno, ma è necessario presentare la domanda entro i tempi stabiliti per garantirne l’erogazione senza ritardi.