La notte scorsa, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Aurora D’Alessandro, una giovane di 26 anni, residente a Carsoli (AQ), che ha perso la vita in un terribile schianto su via Antica Arischia, a L’Aquila. La ragazza, laureata in Psicologia, stava viaggiando a bordo della sua Volkswagen Fox quando una Mercedes, guidata da un giovane sotto effetto di droghe, ha invaso la sua corsia e l’ha travolta frontalmente.

Il Terribile Impatto

L’incidente, che ha avuto luogo intorno alla mezzanotte, è stato violento e frontale, con l’auto della giovane che ha subito danni gravissimi. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarla, ma le ferite riportate erano fatali. I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per estrarre la vittima dalle lamiere contorte del veicolo.

L’Inseguitore e la Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Mercedes, un ragazzo giovane che, come accertato dalle forze dell’ordine, era sotto effetto di sostanze stupefacenti, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il giovane ha invaso la corsia opposta, provocando lo scontro frontale con la Volkswagen di Aurora.

L’automobilista che ha causato l’incidente è stato denunciato per omicidio stradale, e il suo veicolo è stato sequestrato insieme a quello della vittima.

Chi Era Aurora D’Alessandro

Aurora D’Alessandro era una ragazza benvoluta da tutti. Laureata in Psicologia all’Università dell’Aquila, stava svolgendo un tirocinio nel campo della sua formazione. Oltre agli studi, la giovane lavorava in un pub, cercando di guadagnare qualcosa per sostenersi. Il suo impegno e la sua serietà sono stati ricordati da Velia Nazzarro, ex sindaco di Carsoli, che ha parlato della giovane con grande affetto: “Era una ragazza in gamba, a modo. Una grave perdita per la comunità.”