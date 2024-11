Il Black Friday 2024 si terrà il venerdì 29 novembre, segnando l’inizio della stagione degli acquisti natalizi e attirando milioni di consumatori in cerca di sconti imperdibili. Ecco un’analisi completa di come sfruttare al meglio questa giornata di promozioni, con tutte le informazioni sui tempi, i prodotti scontati e i consigli pratici per fare acquisti vantaggiosi.

Quando cominciano gli sconti del Black Friday?

Anche se il giorno ufficiale del Black Friday è il 29 novembre, gli sconti iniziano spesso prima. Già a partire dalla metà di novembre, molte catene, sia fisiche che online, cominciano ad offrire promozioni settimanali. In particolare, Amazon e MediaWorld avviano le loro campagne di sconto in anticipo, permettendo agli acquirenti di approfittare di offerte già prima del “venerdì nero”. Quindi, se non vuoi perdere l’opportunità di risparmiare, è consigliabile iniziare a controllare le offerte già nelle settimane precedenti.

Quanto dura il Black Friday?

Il Black Friday non è più una semplice giornata di sconti, ma è diventato un vero e proprio evento prolungato. Molti negozi e piattaforme online, tra cui Amazon, continuano le offerte anche dopo il 29 novembre, concludendo le promozioni il Cyber Monday, che quest’anno sarà il 2 dicembre 2024. Questo significa che, se non riuscirai a fare acquisti il venerdì, avrai ancora tempo fino al lunedì per approfittare di sconti extra, soprattutto su tecnologia e prodotti elettronici.

Quando inizia il Black Friday 2024 su Amazon?

Amazon è uno dei protagonisti principali del Black Friday, con offerte in numerosi settori: dall’elettronica agli articoli per la casa, passando per la moda e i giochi. Le promozioni su Amazon iniziano prima della data ufficiale, in genere con un’intera settimana di sconti chiamata Black Friday Week. Quindi, a partire dal 22 novembre, le offerte su Amazon cominceranno ad essere disponibili, con sconti più consistenti che culmineranno il 29 novembre, giorno ufficiale del Black Friday.

Quanto si può risparmiare durante il Black Friday?

Gli sconti del Black Friday possono variare notevolmente a seconda del prodotto e del negozio. In generale, puoi aspettarti riduzioni di prezzo che vanno dal 20% al 70% su una vasta gamma di articoli. Per i prodotti di alta tecnologia o quelli di marchi di lusso, gli sconti potrebbero essere più contenuti, ma comunque convenienti rispetto ai prezzi di listino. Se hai in mente un acquisto specifico, il Black Friday rappresenta l’occasione perfetta per ottenere un ottimo affare.

Consigli pratici per il Black Friday

Per approfittare al meglio degli sconti, ecco alcuni suggerimenti utili:

Controlla i prezzi in anticipo: monitora i prezzi dei prodotti che ti interessano, così da avere un’idea chiara se uno sconto sia davvero vantaggioso.

Fai una lista dei prodotti desiderati: questo ti aiuterà a concentrarti sugli acquisti necessari e a evitare acquisti impulsivi.

Iscriviti alle newsletter dei tuoi negozi preferiti: molte volte, gli iscritti alle newsletter ricevono offerte esclusive e sconti anticipati.

Confronta le offerte tra diversi rivenditori: non fermarti al primo sito che visiti, ma cerca le stesse offerte in più negozi per assicurarti di ottenere il miglior affare possibile.