Dal 22 novembre scattano i cambiamenti alla viabilità per preparare la città all’inaugurazione del nuovo centro commerciale.

In vista dell’imminente apertura del centro commerciale Maximall Pompeii, il comune di Torre Annunziata ha annunciato l’avvio di un piano viario sperimentale per regolare il traffico nelle aree limitrofe. Il piano, che entrerà in vigore venerdì 22 novembre, mira a gestire al meglio l’aumento previsto di visitatori, minimizzando disagi e ottimizzando la circolazione.

Un piano per il territorio

Il sindaco Corrado Cuccurullo, promotore dell’iniziativa, ha spiegato che il progetto nasce da un intenso lavoro di pianificazione, condotto in collaborazione con l’assessore alla mobilità Daniele Carotenuto, il comando della polizia municipale, l’ufficio tecnico e la società Irgenre, responsabile della progettazione delle opere.

«Abbiamo lavorato per ideare un piano che tenesse conto delle diverse esigenze del territorio», ha dichiarato Cuccurullo. Il piano è concepito come temporaneo e adattabile, con modifiche che saranno introdotte sulla base delle necessità emerse durante la fase di sperimentazione.

Le modifiche principali alla viabilità

Tra gli interventi più rilevanti previsti dal piano viario:

Ampliamento di via Plinio: la carreggiata sarà estesa fino a otto metri per migliorare la fluidità del traffico e agevolare il passaggio dei veicoli verso il Maximall.

Nuova gestione del traffico per il rione Penniniello: chi proviene da Pompei e percorre via Plinio in direzione Napoli dovrà svoltare a destra per accedere al quartiere Penniniello.

Collegamento diretto con via Settetermini: una nuova arteria, completata nelle prossime ore, permetterà un accesso più rapido al quartiere, riducendo i rischi di congestione.

Migliorie alla traversa tra via Plinio e il quartiere residenziale: l’allargamento di questa strada favorirà una maggiore scorrevolezza del traffico.

Questi interventi puntano non solo a gestire l’impatto del centro commerciale, ma anche a migliorare l’integrazione del rione Penniniello con il resto del territorio.

Un’opportunità per il Penniniello

Il quartiere, a lungo considerato isolato, potrebbe beneficiare di una maggiore apertura grazie al piano viario. «Il Penniniello si apre alla città», ha sottolineato Cuccurullo, evidenziando il potenziale trasformativo degli interventi per una zona spesso relegata in secondo piano.

Prospettive e aspettative

L’apertura del Maximall Pompeii rappresenta un evento significativo per l’intera area. Oltre agli interventi sulla viabilità, il progetto porta con sé opportunità economiche e occupazionali, come il McDonald’s Job Tour, già in corso a Pompei per selezionare personale per il nuovo ristorante all’interno del centro commerciale.

Questo piano viario sperimentale segna il primo passo verso una gestione moderna e funzionale del territorio, con l’obiettivo di coniugare sviluppo economico e qualità della vita per i cittadini.