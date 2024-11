Un turista 28enne di New York, incensurato, si è introdotto di notte negli scavi archeologici di Pompei passando da via Villa dei Misteri. L’uomo si è aggirato tra le varie aree del sito scattando fotografie. L’incursione è avvenuta poco prima delle 2 del mattino, quando il personale di vigilanza ha notato la sua presenza grazie ai sistemi di videosorveglianza e ha contattato immediatamente i carabinieri della stazione di Pompei. Una pattuglia dell’Arma è intervenuta prontamente sul posto, individuando e fermando il turista.

Il 28enne è stato denunciato, ma fortunatamente non sono stati rilevati danni al sito archeologico, patrimonio di straordinario valore storico e culturale. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha espresso gratitudine ai custodi del Ministero della Cultura e all’Arma dei Carabinieri per il rapido intervento. “Il sistema di sicurezza ha funzionato perfettamente”, ha dichiarato, lodando l’operazione come tempestiva ed esemplare.