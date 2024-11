A Napoli, ieri mattina, la Polizia Stradale ha denunciato due uomini per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere. Gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Napoli Nord hanno notato il veicolo sospetto, un’auto di grossa cilindrata, nei pressi del casello autostradale dell’A1 in direzione sud.

Il conducente, dopo aver oltrepassato il casello, ha compiuto una manovra insolita, posizionandosi immediatamente dietro un autoarticolato, probabilmente nel tentativo di eludere il controllo della polizia. Insospettiti dal comportamento, gli agenti hanno intimato l’alt e proceduto al controllo del veicolo e dei suoi occupanti. Durante le verifiche, i due uomini – entrambi residenti a Roma e già noti alle forze dell’ordine – hanno manifestato una notevole insofferenza, destando ulteriori sospetti.

Nel corso dell’ispezione, gli agenti hanno trovato all’interno dell’auto un borsone contenente circa 60.000 euro in contanti, vari monili in oro e un coltello. Alla richiesta di spiegazioni, i due non sono stati in grado di giustificare la provenienza né della somma né degli oggetti di valore. Il coltello, considerato potenzialmente pericoloso, ha portato gli agenti a procedere con una denuncia per porto di armi o oggetti atti a offendere.

Gli uomini sono stati denunciati per ricettazione, dato il sospetto che il denaro e i monili possano provenire da attività illecite. La Polizia Stradale di Napoli continua a intensificare i controlli su strada, particolarmente nei punti di passaggio strategici come i caselli autostradali, per prevenire reati legati al trasporto di merci illegali e al riciclaggio di denaro.