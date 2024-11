A dicembre, come ogni anno, arriva l’atteso accredito della tredicesima mensilità, una gratifica economica che riguarda milioni di lavoratori e pensionati in Italia. Questo extra stipendio, che aiuta a sostenere le spese natalizie, è previsto per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, ma anche per i pensionati. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla tredicesima 2024: le date di pagamento, come calcolarla e chi ha diritto a riceverla.

Cosa è la tredicesima?

La tredicesima è una mensilità extra che viene corrisposta ogni anno a tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, incluse le categorie di apprendisti, part-time e i lavoratori domestici (come colf e badanti). Anche i pensionati ricevono una tredicesima mensilità, uguale a una parte dell’assegno pensionistico. È una gratifica che va a supportare le famiglie durante il periodo natalizio e viene erogata generalmente entro la fine di dicembre.

Chi ha diritto alla tredicesima?

Tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto a ricevere la tredicesima. Questo include:

Lavoratori del settore pubblico e privato a tempo determinato e indeterminato

Lavoratori domestici, tra cui colf, badanti e baby sitter

Pensionati, compresi coloro che percepiscono pensione di reversibilità

Tuttavia, alcune categorie sono escluse dal pagamento della tredicesima, tra cui:

Lavoratori parasubordinati, come i collaboratori a progetto

Stagisti e lavoratori autonomi (inclusi i professionisti con partita IVA)

Percettori di Naspi (la disoccupazione)

Quando viene pagata la tredicesima?

La data di pagamento della tredicesima varia in base al tipo di contratto e al settore in cui si lavora. Ecco alcune informazioni utili:

Settore pubblico e insegnanti: La tredicesima per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari verrà accreditata il 14 dicembre 2024. Nel caso in cui il 14 cada di sabato, come quest’anno, il pagamento avverrà il primo giorno utile successivo, ovvero lunedì 16 dicembre. Gli insegnanti supplenti riceveranno il pagamento il 16 dicembre.

Settore privato: I lavoratori del settore commerciale e metalmeccanico vedranno accreditata la tredicesima entro il 24 dicembre. La data può variare a seconda degli accordi sindacali e del contratto collettivo applicato.

Pensionati: I pensionati che ricevono la pensione sul conto corrente bancario o postale vedranno l’accredito della tredicesima il 2 dicembre 2024. Chi invece ritira la pensione agli sportelli postali dovrà rispettare l’ordine alfabetico per ritirare l’importo.

Come si calcola l’importo della tredicesima?

Per calcolare l’importo della tredicesima, si moltiplica la retribuzione mensile lorda per i mesi effettivamente lavorati, e si divide il risultato per 12 (il numero dei mesi dell’anno). Ad esempio, se un lavoratore ha guadagnato 2.000 euro al mese e ha lavorato tutto l’anno, riceverà una tredicesima di 2.000 euro. Tuttavia, se ha lavorato solo 6 mesi, la tredicesima sarà di 1.000 euro.

Bonus Natale: Un Extra per le Famiglie

Quest’anno, oltre alla tredicesima, molti dipendenti pubblici e privati riceveranno anche un bonus Natale di 100 euro. Questo bonus è riservato a chi ha un reddito annuo fino a 28.000 euro e almeno un figlio a carico. È un anticipo del “bonus Befana”, che verrà erogato con la prossima tredicesima. Chi è amministrato tramite NoiPa deve fare una richiesta online per riceverlo.

Conclusioni: Un Mese di Pagamenti Importanti

La tredicesima è un elemento fondamentale per il benessere delle famiglie italiane, soprattutto durante il periodo natalizio. Il pagamento di questo extra stipendio, insieme al bonus natalizio, rappresenta un’opportunità per sostenere le spese delle feste, ma anche un riconoscimento del lavoro svolto durante l’anno. Ricordatevi di controllare le date di accredito per non perdere l’importo e, se siete tra i beneficiari, approfittate di questo aiuto economico per trascorrere un periodo sereno.

Date da segnare in calendario:

Tredicesima per pensionati: 2 dicembre

Tredicesima per lavoratori pubblici e privati: tra il 13 e il 20 dicembre (in base a settore e contratto)

Bonus Natale: 100 euro per dipendenti con figli a carico e reddito fino a 28.000 euro.