Dicembre è il mese più atteso per lavoratori e pensionati, grazie all’accredito della tredicesima mensilità, una gratifica economica prevista per legge. Quest’anno, oltre alla tredicesima, alcune categorie di lavoratori riceveranno ulteriori bonus, come il bonus Natale e il bonus 154,94 euro per i pensionati, a seconda delle condizioni previste.

Che cos’è la tredicesima e a chi spetta

La tredicesima è una mensilità extra destinata ai dipendenti pubblici e privati con contratto a tempo determinato o indeterminato, inclusi apprendisti, part-time e lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter). È riconosciuta anche ai pensionati, che ricevono un importo pari a una mensilità della loro pensione.

Esclusi dal pagamento:

Lavoratori parasubordinati e a progetto

Stagisti

Partite IVA

Percettori di Naspi o assegno di accompagnamento

Come si calcola la tredicesima?

Per i lavoratori, l’importo della tredicesima si calcola moltiplicando la retribuzione mensile lorda per i mesi effettivamente lavorati e dividendo il risultato per 12.

Nota: un mese si considera maturato se sono stati lavorati almeno 15 giorni.

Per i pensionati, invece, si tratta di una mensilità aggiuntiva rispetto all’assegno mensile percepito.

Bonus Natale e altre gratifiche

Oltre alla tredicesima, quest’anno alcuni lavoratori con un reddito annuo fino a 28.000 euro e almeno un figlio a carico riceveranno il bonus Natale di 100 euro.

Per i pensionati, è previsto il bonus 154,94 euro, erogato a chi soddisfa specifici requisiti di reddito. Alcuni pensionati riceveranno anche la quattordicesima, secondo le regole previste dall’INPS.